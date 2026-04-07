نيويورك تايمز: إيران تشترط رفع كامل العقوبات ووقف الهجمات لإنهاء الحرب

أفادت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن طهران تؤكد ضرورة رفع كامل العقوبات المفروضة على البلاد.





و أضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن المسؤولين أنه يجب أن يتضمن مقترح الهدنة ضمان عدم تعرض إيران لهجمات عسكرية جديدة ووقف الضربات الموجهة لحزب الله.





و من جهتها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الاثنين أن جيش الاحتلال يحقق مع أربعة جنود إسرائيليين، بتهمة التجسس لصالح إيران.





وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن التحقيق جارٍ، وأن جميع التفاصيل تخضع لأمر حظر نشر.





وفي نفس السياق، أعلنت سلطات الاحتلال يوم الاثنين، عن توجيه تهم تتعلق بالأمن القومي لرجل من القدس، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه للاشتباه في قيامه بجمع معلومات استخباراتية لصالح عميل إيراني.





وقد احتجزت الشرطة الشاب البالغ من العمر 21 عامًا في 26 مارس ، بعد أشهر من ارتكابه الجرائم المزعومة.



