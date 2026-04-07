برلماني: توجيهات القيادة السياسية تدعم انطلاقة قوية للصناعة الوطنية

أشاد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة المهندس خالد هاشم، وبما تشهده الدولة المصرية من تطور ملموس في القطاع الصناعي.

وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق حقيقية للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح أن تأكيد وزير الصناعة على إعطاء القطاع الصناعي أولوية قصوى في توفير إمدادات الطاقة يعكس حرص الدولة على دعم الاستثمارات الصناعية، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، والتي تمثل ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية الشاملة.

وأشاد عضو صناعة البرلمان، بجولات الوزير الميدانية على مصانع الحديد والصلب بمحافظة السويس، والتي تعكس اهتمام الدولة بالمتابعة الواقعية لعمليات الإنتاج، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد سامي نصر الله. أن المشروعات الصناعية الكبرى، مثل مصنع مصر الوطنية للصلب ومصنع حديد عز، تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصناعي القائم على التكنولوجيا الحديثة، وتوفر آلاف فرص العمل، وتدعم الصادرات المصرية بقوة في الأسواق العالمية.

وأشار نائب الشرقيه، إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة، والتي ترتكز على تحليل القدرة التنافسية وتعظيم القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، تتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة، وأن استمرار الدعم الحكومي وتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص سيُسهم في تحقيق طفرة صناعية حقيقية تليق بمكانة مصر.