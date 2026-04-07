الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

طفلة مخطوفة
طفلة مخطوفة
رامي المهدي

في عام 2014، اختفت طفلة بريئة من أهلها دون أي أثر، ما أثار حالة من الحزن والقلق بين أسرتها، مرت الأيام والسنوات، وكبرت الطفلة بعيدة عن والديها، غير مدركة أنها تتربى في منزل سيدة استغلت براءتها لتحقيق مكاسب مالية، متظاهرة بأنها يتيمة الأب وموضوعة في مأساة مزيفة لاستجداء الناس والجمعيات الخيرية.

المرأة التي اختطفت الطفلة كانت عاملة نظافة، وقد قامت بتزوير أوراق ثبوتية باسم "زوجها"، وأصدرت شهادة وفاة مزورة لزوجها آنذاك، لتظهر الطفلة كيتيمة.

كل هذا كان جزءاً من خطة محكمة لاستغلال مشاعر الناس من أجل الربح غير المشروع،وبعد مرور 12 عامًا، وبفضل جهود الأجهزة الأمنية والتحريات الدقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الفتاة وضبط المتهمة.

وعقب مواجهة المتهمة بالأدلة، اعترفت بارتكاب الواقعة كاملة، ولم تستطع التهرب من الحقيقة، وتم التوصل إلى والدي الطفلة الحقيقيين، والتأكد من نسبها، لتعود الطفلة إلى حضن والديها بعد ضياع 12 عامًا من عمرها.

البداية 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التليفزيونية، بشأن اختطاف طفلة من أهليتها منذ 12 عاما، وذلك على غرار ما شهده مسلسل حكاية نرجس.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ تبين قيام إحدى السيدات (عاملة نظافة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي) باختطاف الطفلة المذكورة خلال عام 2014 وقيامها بتزوير أوراق ثبوتية لها باسم "كريمة زوجها"؛ للحيلولة دون العثور عليها، وكذا إستخراج شهادة وفاة مزورة لزوجها- آنذاك-؛ لإبراز كون الطفلة يتيمة، بغرض التربح غير المشروع من خلال استجداء المواطنين والجمعيات الخيرية.

وأمكن تحديد مكان تواجد الفتاة المتغيبة، وضبط مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها؛ أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أمكن التوصل لوالدي الفتاة المخطوفة (مقيمان بدائرة قسم شرطة الظاهر)، وتم التأكد من صحة نسبها، وتسليمها لهما.

واتخذت الإجراءات القانونية.


 

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

