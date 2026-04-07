وداعاً للزحام.. استخرج سجلك التجاري وجدده من أقرب مكتب بريد

وقّع البريد المصري بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف إتاحة خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يمكّن المواطنين من الحصول على الخدمات بالقرب من محل إقامتهم، ويضمن توفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

بموجب البروتوكول، يستطيع المواطنون وأصحاب الأنشطة الاقتصادية الحصول على مستخرج السجل التجاري، والاستعلام عن بيانات المنشأة، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد، إلى جانب إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري من خلال مكاتب البريد.

خدمات السجل التجاري تدخل عصر "البريد المصري"

يتضمن البروتوكول أيضًا طباعة أوراق مؤمّنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد المصري، وفقًا لأعلى معايير التأمين والجودة وباستخدام أحدث تقنيات الطباعة، وتوريد هذه الأوراق إلى مكاتب السجل التجاري التابعة للجهاز بالمحافظات. كما يشمل البروتوكول تعميم استخدام الإصدارات المؤمّنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال الأوراق المؤمّنة المُزودة بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق ويحول دون أية محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتب البريد، ويمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع الخدمات الحكومية.