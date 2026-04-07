الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

شعرك بيقع بشكل مخيف؟ 7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر وطرق فعالة توقفه فورًا

أسماء عبد الحفيظ

في الفترة الأخيرة، أصبح تساقط الشعر من أكثر المشكلات التي تؤرق النساء والرجال على حد سواء، خاصة عندما يصل الأمر إلى فراغات واضحة في فروة الرأس، ما يثير القلق من احتمالية الصلع المبكر.

وبين التوتر وسوء التغذية واستخدام المنتجات الخاطئة، تتعدد الأسباب، لكن الحل يبدأ أولًا من فهم المشكلة.

وكشفت خبيرة التجميل بسمة صابر من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن الأسباب الحقيقية وراء تساقط الشعر بشكل كثيف، مع خطوات عملية تساعدك على إنقاذ شعرك قبل فوات الأوان.

الأسباب الشائعة لتساقط الشعر

1. التوتر والضغط النفسي

الحالة النفسية تؤثر بشكل مباشر على صحة الشعر، حيث يؤدي التوتر إلى ضعف البصيلات وتساقط الشعر بكثافة.

2. نقص الفيتامينات

نقص الحديد والزنك وفيتامين د من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر، خاصة عند النساء.

3. استخدام مواد كيميائية ضارة

الإفراط في استخدام الكيراتين والبروتين والصبغات يضعف الشعر ويؤدي إلى تساقطه مع الوقت.

4. مشاكل في فروة الرأس

مثل القشرة أو الالتهابات التي تمنع نمو الشعر بشكل صحي.

5. اضطرابات هرمونية

خاصة بعد الولادة أو مع مشاكل الغدة الدرقية.

علامات الخطر لا تتجاهليها

  • تساقط الشعر بكميات كبيرة يوميًا
  • ظهور فراغات في مقدمة الرأس
  • ضعف شديد في سمك الشعرة
  • بطء نمو الشعر بشكل ملحوظ

إذا ظهرت هذه العلامات، يجب التحرك فورًا.

طرق فعالة لعلاج تساقط الشعر

1. التغذية السليمة

احرصي على تناول:

البيض
السبانخ
المكسرات
اللحوم
2. استخدام زيوت طبيعية

مثل:

زيت الخروع
زيت جوز الهند
زيت الروزماري

تُدلك بها فروة الرأس 3 مرات أسبوعيًا.

3. علاج طبي فعال

يمكن استخدام أدوية بعد استشارة الطبيب، حيث يساعد في تحفيز نمو الشعر وتقوية البصيلات.

4. تقليل الحرارة والمواد الكيميائية

ابتعدي عن المكواة والسيشوار قدر الإمكان.

5. العناية بفروة الرأس

تنظيفها جيدًا واستخدام شامبو مناسب خالي من المواد الضارة.

  • صفة طبيعية سريعة لوقف التساقط
  • ملعقة زيت خروع
  • ملعقة زيت زيتون
  • كبسولة فيتامين E

تُخلط وتوضع على الشعر لمدة ساعتين قبل الغسل، مرتين أسبوعيًا.

