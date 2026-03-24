أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط.. احذري هذه العادات اليومية

تعاني كثير من النساء من مشكلة تساقط الشعر دون معرفة السبب الحقيقي، رغم استخدامهن منتجات عناية باهظة الثمن.

لكن المفاجأة أن السبب قد يكون في عادات يومية بسيطة أثناء غسل الشعر، تؤدي مع الوقت إلى ضعف البصيلات وزيادة التساقط بشكل ملحوظ.

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي

خبراء العناية بالشعر يؤكدون أن طريقة غسل الشعر لا تقل أهمية عن نوع الشامبو أو الزيوت المستخدمة، بل قد تكون العامل الأساسي في الحفاظ على صحة الشعر أو تدميره، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

استخدام الماء الساخن

من أكثر الأخطاء شيوعًا هو غسل الشعر بالماء الساخن، حيث يؤدي ذلك إلى إضعاف بصيلات الشعر وتجفيف فروة الرأس، مما يجعل الشعر أكثر عرضة للتساقط، كما أن الحرارة الزائدة تزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر وتمنحه اللمعان.

وضع الشامبو مباشرة على الشعر

تلجأ بعض النساء إلى وضع الشامبو مباشرة على فروة الرأس دون تخفيفه بالماء، وهو ما يسبب تركيزًا عاليًا من المواد الكيميائية في مكان واحد، مما يؤدي إلى تهيج الفروة وضعف الجذور مع الوقت.

الأفضل هو تخفيف الشامبو بالماء أولًا، ثم توزيعه بلطف على فروة الرأس.

فرك الشعر بعنف

فرك الشعر بقوة أثناء الغسل من الأخطاء الخطيرة التي تؤدي إلى تكسر الشعر وتساقطه، خاصة عندما يكون مبللًا، حيث يكون في أضعف حالاته.

يُنصح بالتدليك بلطف باستخدام أطراف الأصابع بدلًا من الأظافر لتجنب إيذاء فروة الرأس.

عدم شطف الشعر جيدًا

بقايا الشامبو أو البلسم على فروة الرأس قد تسبب انسداد المسام وتهيج الجلد، مما يؤدي إلى ضعف نمو الشعر وتساقطه مع الوقت. لذلك من الضروري التأكد من شطف الشعر جيدًا بالماء.

غسل الشعر بشكل مفرط

الإفراط في غسل الشعر يوميًا يزيل الزيوت الطبيعية التي تحميه، مما يؤدي إلى جفافه وضعفه، التوازن هو الحل، حيث يكفي غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا حسب نوعه.

استخدام كمية كبيرة من الشامبو

استخدام كميات كبيرة من الشامبو لا يعني تنظيفًا أفضل، بل قد يضر الشعر ويجعله أكثر عرضة للتلف، الكمية المناسبة تعتمد على طول وكثافة الشعر، وغالبًا ما تكون كمية صغيرة كافية.

تمشيط الشعر وهو مبلل

بعد الغسل مباشرة، تقوم بعض النساء بتمشيط الشعر وهو مبلل، ما يؤدي إلى تساقطه بسهولة، لأن الشعر يكون هشًا في هذه الحالة. يُفضل تركه يجف قليلًا ثم تمشيطه بلطف.

تجاهل نوع الشامبو المناسب

اختيار شامبو غير مناسب لنوع الشعر قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة، منها الجفاف أو زيادة الدهون، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الشعر ويزيد من التساقط.

كيف تحمين شعرك من التساقط؟

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي

لتجنب هذه الأخطاء، ينصح الخبراء باتباع روتين بسيط يشمل: