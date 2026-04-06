قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

قرار رسمي من الحكومة بشأن إجازة شم النسيم.. هل تم ترحيلها للخميس؟

عبد العزيز جمال

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

موعد إجازة شم النسيم 2026

شم النسيم.. إجازة لكل المصريين

يُعد عيد شم النسيم من الأعياد الوطنية ذات الطابع الخاص في مصر، حيث يحتفل به جميع المواطنين دون تمييز، ويتميز بطقوسه الشعبية مثل الخروج إلى الحدائق وتناول الفسيخ والرنجة.

ويأتي هذا القرار ليؤكد ثبات شم النسيم ضمن قائمة الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر سنويًا، باعتباره مناسبة تجمع بين البعد التاريخي والاجتماعي.

إجازة شم النسيم 2026

جدول الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026

أعلنت الحكومة أيضًا عن الأجندة الكاملة للإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، والتي تشمل مناسبات دينية ووطنية مهمة على مدار العام، وجاءت كالتالي:

  • الاثنين 13 أبريل: شم النسيم
  • السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء
  • الجمعة 1 مايو: عيد العمال
  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات
  • من الأربعاء 27 إلى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك
  • الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية
  • الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو
  • الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو
  • الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
  • الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

أهمية الإجازات الرسمية للمواطنين

تمثل هذه الإجازات محطات مهمة في حياة المصريين، حيث تمنحهم فرصة للراحة من ضغوط العمل، إلى جانب إحياء المناسبات الوطنية والدينية.

كما تسهم في تنشيط السياحة الداخلية وزيادة الإقبال على المتنزهات والأماكن العامة، خاصة خلال الأعياد الكبرى مثل شم النسيم وعيد الأضحى.

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

تأثير القرار على سوق العمل

يساعد تحديد مواعيد الإجازات بشكل مبكر على تنظيم العمل داخل المؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة، حيث يمكن التخطيط للإنتاج وجدولة المهام بما يتناسب مع أيام العطلات.

كما يمنح العاملين فرصة لإدارة وقتهم بشكل أفضل، خاصة في الفترات التي تتقارب فيها الإجازات كما هو الحال في شهر أبريل.

يعكس هذا القرار حرص الحكومة على الالتزام بالأجندة الرسمية للإجازات، وضمان حقوق العاملين في الحصول على عطلات مدفوعة الأجر.

كما يؤكد على أهمية المناسبات الاجتماعية في تعزيز الترابط بين المواطنين، خاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة اليومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

ترشيحاتنا

يوسف الشريف مع إسعاد يونس

يوسف الشريف يكشف كواليس مسيرته وأبرز تصريحاته عن «فن الحرب» بعد 5 سنوات غياب

الفنان عمرو القاضي

عمرو القاضي لصدى البلد: تخوّفت من شخصيتي في “شاهد قبل الحذف”

طارق سعده

نقيب الإعلاميين ينعى والد محمد إبراهيم رئيس التلفزيون

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد