قرار رسمي من الحكومة بشأن إجازة شم النسيم.. هل تم ترحيلها للخميس؟

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.





شم النسيم.. إجازة لكل المصريين

يُعد عيد شم النسيم من الأعياد الوطنية ذات الطابع الخاص في مصر، حيث يحتفل به جميع المواطنين دون تمييز، ويتميز بطقوسه الشعبية مثل الخروج إلى الحدائق وتناول الفسيخ والرنجة.

ويأتي هذا القرار ليؤكد ثبات شم النسيم ضمن قائمة الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر سنويًا، باعتباره مناسبة تجمع بين البعد التاريخي والاجتماعي.



جدول الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026

أعلنت الحكومة أيضًا عن الأجندة الكاملة للإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، والتي تشمل مناسبات دينية ووطنية مهمة على مدار العام، وجاءت كالتالي:

الاثنين 13 أبريل: شم النسيم

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

الجمعة 1 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

من الأربعاء 27 إلى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

أهمية الإجازات الرسمية للمواطنين

تمثل هذه الإجازات محطات مهمة في حياة المصريين، حيث تمنحهم فرصة للراحة من ضغوط العمل، إلى جانب إحياء المناسبات الوطنية والدينية.

كما تسهم في تنشيط السياحة الداخلية وزيادة الإقبال على المتنزهات والأماكن العامة، خاصة خلال الأعياد الكبرى مثل شم النسيم وعيد الأضحى.



تأثير القرار على سوق العمل

يساعد تحديد مواعيد الإجازات بشكل مبكر على تنظيم العمل داخل المؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة، حيث يمكن التخطيط للإنتاج وجدولة المهام بما يتناسب مع أيام العطلات.

كما يمنح العاملين فرصة لإدارة وقتهم بشكل أفضل، خاصة في الفترات التي تتقارب فيها الإجازات كما هو الحال في شهر أبريل.

يعكس هذا القرار حرص الحكومة على الالتزام بالأجندة الرسمية للإجازات، وضمان حقوق العاملين في الحصول على عطلات مدفوعة الأجر.

كما يؤكد على أهمية المناسبات الاجتماعية في تعزيز الترابط بين المواطنين، خاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة اليومية.