قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

رنا عصمت

يعتاد المصريون على تناول الفسيخ والرنجة في عيد شم النسيم، ومع ذلك فإن أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة عديدة؛ لذا لابد من تجنبها أو عدم الإفراط في تناولها.

الفسيخ هو سمك بوري متعفن ، ويتم صنعه بطريقة تنظيف السمك جيدا ثم وضع كمية كبيرة من الملح داخله، ويتم تغليفه في مكان لا يدخله الهواء لمدة زمنية لا تقل عن الـ 20 يوما، ثم يتم فتحه عند الرغبة بتناوله.

وفى هذا التقرير نعرض لكم أضرار الفسيخ وفقا لموقع هيلثي لاين..

اضرار الفسيخ..

1-ارتفاع مستويات ضغط الدم:

يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.

2-الديدان الشريطية..

يعتبر تناول الأسماك دون تعريضها للطهي أحد طرق الإصابة بالديدان، مثل الديدان الشريطية، التي تعتبر أحد أخطر أنواع الديدان نظرًا لأن طولها يبلغ 15 مترًا، يؤدي تناولها إلى الشعور بالتعب الخفيف وعدم الراحة في المعدة والإسهال أو الإمساك، تتغذى الديدان الشريطية على فيتامين ب 12 في الجسم، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الفيتامين.

3-التسمم الغذائي..

قد يؤدي تناول الفسيخ إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، لاحتوائه على بكتيريا خطيرة، تنتج عن تعفن السمك، يتسبب التسمم الغذائي في ضيق التنفس والتأثير على الجهاز العصبي قد تصل إلى الوفاة.

4-العدوى الطفيلية..


لا تتسبب بعض الطفيليات في حدوث أعراض حادة واضحة، لكنها قد تتسبب في خطورة على المدى البعيد، قد يتسبب ذلك في الشعور بعدم راحة في المعدة.

5-الصداع..

يؤدي تناول الفسيخ إلى الإصابة بالصداع، نظرًا لمحتواه العالي من الصوديوم، يعتبر الفسيخ والأسماك المملحة عمومًا أحد الأطعمة الغنية بالأملاح التي تتسبب في أعراض مثل الصداع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

