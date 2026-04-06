قبل شم النسيم.. علامات تكشف عن الرنجة الفاسدة

الرنجة الفاسدة تتميز برائحة نتنة (غير رائحة التمليح المعتادة)، وقوام طري جداً ومهترئ يتفتت، مع لون خياشيم بني أو أسود، وبقع سوداء أو طبقة مخاطية على الجلد.





العلامات التى تكشف الرنجة الفاسدة..

1-ريحة كريهة جدًا (ريحة الرنجة العادية المدخنة، لكن نفاذة ومقززة)

2-لون غريب (غامق زيادة أو فيه بقع خضراء/سوداء)

3-ملمس لزج أو طري زيادة عن الطبيعي

4-طعم مُر أو غير طبيعي لو جربت جزء صغير

5-وجود عفن واضح على الجلد

أعراض التسمم لو تناولت رنجة فاسدة:

-مغص شديد في البطن

-قيء أو غثيان

-إسهال

-صداع أو دوخة

-أحيانًا ارتفاع في الحرارة

وقد نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشورا عن تأثير تناول الرنجة الغير صالحة وما يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير.

وقالت سماح نوح: "إذا تناولت رنجة مجهولة المصدر فمن المحتمل إصابتك بمرض اسمه Anisakiasis او بالعربي اناسيكس وهو يصيبك بيرقات Anisakine تكون متواجدة بالقناة الهضمية او المخترقة للأنسجة الآدمية نتيجة استهلاك الإنسان لأسماك نيئة، وأكتر ما يصيب الإنسان ديدان الرنجة وتكون في الرنجة الفاسدة فقط.