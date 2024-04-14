أعراض الإصابة بمرض خطير من تناول الرنجة الفاسدة

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشورا عن تأثير تناول الرنجة الغير صالحة وما يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير.

وقالت سماح نوح: "إذا تناولت رنجة مجهولة المصدر فمن المحتمل إصابتك بمرض اسمه Anisakiasis او بالعربي اناسيكس وهو يصيبك بيرقات Anisakine تكون متواجدة بالقناة الهضمية او المخترقة للأنسجة الآدمية نتيجة استهلاك الإنسان لأسماك نيئة، وأكتر ما يصيب الإنسان ديدان الرنجة وتكون في الرنجة الفاسدة فقط.

أعراض الإصابة



قلق في منطقة المريء، حيث تظهر التهابات بالقناة الهضمية وتخرج مع الكحة او فى البراز ما يشبه المخاط، وفى الحالات الشديدة تعمل التهاب بالمعدة او الأمعاء أحيانا، ويحدث لخبطة في التشخيص على انها قرحة أو سرطان نتيجة تفاعل الخلايا تجاهها.