قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أوالرنجة:
١- تناول الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.
٢- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما؛ وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.
٣- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.
٤- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز البني.
٥- تجنب تناول المشروبات الغازية.
٦- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون؛ لتطهير المعدة من السموم والفضلات.
٧-تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.
لتجنب التسمم .. نصائح مهمة عند تناول الفسيخ أو الرنجة
قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أوالرنجة: