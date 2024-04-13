كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن ٧ علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة موضحة أنه عند حدوث أي من هذه الأعراض توجه للمستشفى.



7 علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة



- تخزين المياه في الجسم

- نهجان

- مشاكل في التنفس

- الخمول

- فقدان الشهية

- الشعور بالغثيان

- الحكة الشديدة



لتجنب التسمم .. نصائح مهمة عند تناول الفسيخ أو الرنجة​

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أوالرنجة:​

١- تناول الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.​

٢- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما؛ وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.​

٣- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.​

٤- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز البني.​

٥- تجنب تناول المشروبات الغازية.​

٦- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون؛ لتطهير المعدة من السموم والفضلات.​

٧-تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.​