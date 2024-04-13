كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن ٧ علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة موضحة أنه عند حدوث أي من هذه الأعراض توجه للمستشفى.
7 علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة
- تخزين المياه في الجسم
- نهجان
- مشاكل في التنفس
- الخمول
- فقدان الشهية
- الشعور بالغثيان
- الحكة الشديدة
لتجنب التسمم .. نصائح مهمة عند تناول الفسيخ أو الرنجة
قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أوالرنجة:
١- تناول الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.
٢- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما؛ وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.
٣- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.
٤- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز البني.
٥- تجنب تناول المشروبات الغازية.
٦- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون؛ لتطهير المعدة من السموم والفضلات.
٧-تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.