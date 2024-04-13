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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة

الفسيخ
الفسيخ

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن ٧ علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة موضحة أنه عند حدوث أي من هذه الأعراض توجه للمستشفى. 


7 علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة

لتجنب التسمم .. نصائح مهمة عند تناول الفسيخ أو الرنجة​

الجهاز الهضمي والضغط.. أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة​


- تخزين المياه في الجسم
- نهجان
- مشاكل في التنفس
- الخمول
- فقدان الشهية
- الشعور بالغثيان
- الحكة الشديدة

الفسيخ


لتجنب التسمم .. نصائح مهمة عند تناول الفسيخ أو الرنجة​

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أوالرنجة:​
١- تناول الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.​
٢- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما؛ وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.​
٣- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.​
٤- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز البني.​
٥- تجنب تناول المشروبات الغازية.​
٦- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون؛ لتطهير المعدة من السموم والفضلات.​
٧-تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.​

الفسيخ نهجان الخمول الحكة الشديدة المياة الجسم الرنجة​

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علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة

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