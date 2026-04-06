قبل شم النسيم .. ضبط طن فسيخ وسردين فاسد في حملات بيطري شبرا الخيمة

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بقيادة الدكتور هاني شمس الدين مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملات مكثفة على المحال وذلك في إطار استعدادات المديرية لاستقبال أعياد شم النسيم، وبتوجيهات من الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعمل حملات مكثفة ومستمرة في جميع أنحاء المحافظة.



وشارك في الحملة الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور أيمن الشعراوي والدكتور محمد رفعت، وإيهاب فتحي مدير إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة.

حفظ الأسماك



وأوضحت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أنه تم المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ الأسماك المجمدة والمملحة والمدخنة فى حي غرب شبرا الخيمة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط أسماك مملحة سردين وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن طن من الأسماك المملحة والمدخنة، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

ومن ناحيته، شدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية على مديرية الطب البيطري بالقليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق من أجل صحة وسلامة المواطنين وغذائهم خاصة في استعدادات استقبال احتفالات شم النسيم.