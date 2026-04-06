ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملات رقابية مكثفة برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، على عدد من المخابز والمنافذ التموينية بنطاق أبو زعبل والخانكة ومسطرد وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة انتظام منظومة الخبز والتأكد من جودة الإنتاج.



وأسفرت الحملات عن ضبط 200 كجم من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم تحرير محضري جنحة والتحفظ على الكمية المضبوطة، كما تم تحرير 4 مخالفات لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل زيارات.



وشملت الحملات المرور على مخازن الجملة بمسطرد والخانكة للتأكد من توافر السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة، ومراجعة السجلات الإلكترونية والورقية، إضافة إلى متابعة صرف السلع للمواطنين.



كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر، بينها مخالفات لسوبر ماركت بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، والتحفظ على كميات من السجائر بدون فواتير أو بأسعار أزيد من المقررة، إلى جانب تحرير 9 محاضر لأنشطة تجارية مختلفة، و3 تقارير إثبات حالة لمنافذ تموينية، و3 محاضر لمخابز سياحية وأفرنجية لمخالفات متنوعة.



وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.