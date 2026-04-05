محافظات

محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه "مرصفا" ببنها للتأكد من جودة المياه بالمنازل

إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بقرية "مرصفا" التابعة لمركز ومدينة بنها، للوقوف على جودة مياه الشرب والخدمات المقدمة للأهالي. 

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


بدأ المحافظ جولته بتفقد محطة مياه مرصفا (حديد ومنجنيز)، والتي تعمل حالياً بطاقة 50 لتر/ثانية وتعتمد على بئر عميق بعمق 260 متر، حيث اطلع على آلية معالجة الحديد والمنجنيز وفقاً للنسب القياسية التي تصل إلى 0.2 ملجم/لتر. 
كما تفقد أعمال التوسعات الجارية لرفع كفاءة المحطة لتصل طاقتها الإجمالية إلى 130 لتر/ثانية خلال أيام، حيث تم حفر بئر عميق إضافي موازٍ للبئر القديم، بما يضمن إنهاء مشكلات ضعف المياه بالقرية تماماً.

وفي لفتة ميدانية، حرص المحافظ على التأكد بنفسه من جودة المياه، حيث استوقف أحد المواطنين وطلب منه "كوباً من المياه" للشرب، كما قام بزيارة منزلين مختلفين بالقرية ومعهد ديني بشكل عشوائي، ووجه بسحب عينات فورية من داخل تلك المنازل والمعهد الديني لتحليلها بالمعامل المركزية، وذلك لمطابقتها بالنتائج التي تخرج من معمل المحطة، وضمان وصول المياه للمواطن بنفس الجودة القياسية.

وشدد المحافظ أثناء تفقد معمل المحطة على ضرورة الاستمرار في سحب العينات الدورية وتدقيق التحاليل الكيميائية والفيزيائية، موجهاً الكيميائيين والمهندسين بالالتزام التام بالنسب الصحية للإضافات المنقية للمياه، لضمان خروج مياه مطابقة للمواصفات العالمية وخالية من أي شوائب.

وعلى هامش الجولة، عقد المحافظ لقاءً مفتوحاً مع أهالي القرية للاستماع إلى مطالبهم في مختلف القطاعات الخدمية، حيث عرض الأهالي عدة مشكلات أبرزها نقص خدمة الإنترنت بالمدرسة الثانوية، وأزمة المواصلات التي تحتاج إلى دعم (2 أتوبيس) من شركة النقل الجماعي المتعاقدة مع المحافظة، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة فتح سنترال الاتصالات المغلق منذ سنوات، ومقترح تحويل الوحدة الصحية إلى مجمع طبي متكامل يضم تخصصات طبية أوسع.

من جانبه، وعد محافظ القليوبية بدراسة كافة المطالب والعقبات التي عرضها المواطنون فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكداً أن جولاته الميدانية تهدف في المقام الأول إلى ملامسة احتياجات المواطن على أرض الواقع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في القرى والعزب، معلناً أن مكتبه مفتوح دائماً لمتابعة تنفيذ هذه الحلول.

حريق
