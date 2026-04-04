لا صحة لوقوع انفجارات.. محافظة القليوبية توضح سبب دوي الصوت

أصدرت محافظة القليوبية، بيانا رسميا ، بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سماع دوي صوت قوي غير معلوم المصدر بنطاق المحافظة صباح اليوم، مؤكدةً أن الوضع مستقر تمامًا ولا يوجد ما يدعو للقلق أو التوتر.



وقالت المحافظة انه فور رصد ما أُثير في هذا الشأن، قامت إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق الفوري مع غرف العمليات بالمحافظات المجاورة، إلى جانب التواصل مع الجهات الأمنية المختصة، والتي أكدت جميعها عدم تلقي أي بلاغات تفيد بوقوع حوادث أو انفجارات.

كما أسفرت أعمال المتابعة الميدانية المكثفة عن عدم رصد أية آثار أو مؤشرات لوقوع أحداث غير طبيعية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس استقرار الأوضاع على مستوى المحافظة بالكامل.

التنسيق مع القطاعات المختلفة

في السياق ذاته، تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق الحيوية، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب، حيث أكدت التقارير الفنية أن جميع المحطات والشبكات تعمل بكفاءة عالية وبصورة آمنة، دون تسجيل أية أعطال أو حوادث قد تكون سببًا في صدور مثل هذه الأصوات.

وأكدت محافظة القليوبية أن أجهزتها التنفيذية تتابع الموقف على مدار الساعة، مشددةً على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.

كما شددت المحافظة على أن جميع المنشآت الحيوية والخدمية مؤمنة بالكامل وتعمل بصورة طبيعية، مؤكدةً حرصها الدائم على الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق أولًا بأول فور التحقق منها.