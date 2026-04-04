حقيقة سماع دوى انفجار فى مناطق متفرقة بالقليوبية

أكد مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية اليوم عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن سماع دوي انفجار في مناطق متفرقة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي منشآت أو مصالح حكومية متضررة أو أي مصدر للانفجار، وأن جميع المواقع تعمل بصورة طبيعية، والوضع تحت السيطرة بالكامل.

سلامة جميع المنشآت



وأوضح المصدر أنه فور ورود البلاغات من الأهالي، قامت فرق التفتيش والأجهزة المعنية بجولات ميدانية للتحقق من سلامة جميع المنشآت والتأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد المواطنين.

وشدد المصدر على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع أجهزة المحافظة أو الخطوط الساخنة الرسمية في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات.