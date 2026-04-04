الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس الوزراء يتفقد محطة لتعبئة الموالح والحاصلات الزراعية بالقليوبية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة الصواف لتعبئة الموالح والحاصلات الزراعية، وذلك خلال جولته التفقدية التي يقوم بها اليوم بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية.

وخلال تفقُده مكونات المحطة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من  علي الصواف، رئيس مجلس الإدارة، حول نشاط المحطة، وعملية الإنتاج والتصدير، وعدد العمالة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن محطة الفرز تقع على مساحة 5280 مترا مربعا، ويتمثل نشاطها في فرز وتعبئة وتصدير الموالح والحاصلات الزراعية، منوها بأن الطاقة الإنتاجية اليومية تبلغ نحو 250 طنا، بما يعادل 10 حاويات 40 قدما.

وأضاف أن حجم التصدير يبلغ 40 ألف طن سنويا، وتبلغ قيمة الصادرات نحو 20 مليون دولار، حيث تصل نسبة التصدير إلى 75% من إجمالي الإنتاج السنوي للمحطة، ويتم تخصيص نسبة 25% المتبقية للسوق المحلية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن عدد العمالة بالمحطة يصل إلى 250 عاملا وعاملة.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على الاستماع لشرح حول عملية الإنتاج بالمحطة، حيث أوضح علي الصواف أن الإنتاج يمر بعدة مراحل؛ تشمل: مرحلة الفرز المبدئي، مرحلة الغسيل، مرحلة تطهير الثمار بمطهرات غذائية، مرحلة التجفيف الأولى، مرحلة الفرز اليدوي، مرحلة تشميع الثمار، مرحلة التجفيف الثانية، مرحلة فرز ما قبل الفرز الآلي، مرحلة كاميرات الذكاء الاصطناعي للفرز والتحجيم، مرحلة التعبئة للمنتج، مرحلة رص المنتج على بالتات خشبية، ومرحلة الشحن.

وأجرى رئيس الوزراء، أثناء تفقده للمحطة، حوارا مع العاملين والعاملات حول منظومة العمل، وأشاد بنسبة السيدات الكبيرة التي تعمل بالمحطة، وحرص على الاطمئنان على مدى رضائهن عن أوضاعهن من حيث المرتبات وقرب محل إقامتهن من المحطة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
