قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فودة يتابع مآخذ محطات مياه القليوبية على ترعة الإسماعيلية.. ويؤكد انتظام التشغيل وجودة المياه

إبراهيم الهواري

قام المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بجولة ميدانية لمتابعة مآخذ محطات المياه الواقعة على ترعة الإسماعيلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والاطمئنان على انتظام التشغيل بالمحطات.


واطمأن رئيس الشركة خلال جولته على سلامة مآخذ المحطات، مؤكدًا أن فرق المتابعة والمعامل تقوم برفع عينات دورية من مياه ترعة الإسماعيلية والمياه المنتجة على مدار الساعة، حيث أثبتت نتائج العينات مطابقتها لجميع المواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

المحطات تعمل بصورة طبيعية 

وقال فودة إن جميع المحطات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة في جميع مراحل التشغيل، بما يضمن تقديم مياه آمنة وصحية للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة استمرار أعمال المتابعة الميدانية والدورية لجميع مجاري المياه ومآخذ المحطات، ورفع درجة الاستعداد الدائم بجميع مواقع العمل، لضمان الحفاظ على جودة واستدامة الخدمة المقدمة.

وشدد على حرص الشركة على تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة في إنتاج مياه الشرب.

وأهاب بالمواطنين في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات التواصل من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو عبر رقم المحمول 01200288880، حيث تعمل فرق الدعم الفني وخدمة العملاء على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه القليوبية ترعة الإسماعيلية محطات المياه

المزيد

