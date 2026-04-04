تحرير 13 محضرا فى حملات تموينية بالقليوبية

شنت مديرية التموين في القليوبية حملتين مفاجئتين بنطاق مركزي الخانكة وقها، لمتابعة التزام المخابز والأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية.



جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي، وكيل المديرية، حيث استهدفت الحملات المخابز السياحية والأفرنجية، ومستودعات البوتاجاز، والمحال التجارية المختلفة.

وأسفرت الحملتان عن تحرير 13 محضرًا جنح، تنوعت بين مخالفة البيع بأزيد من السعر الرسمي لمستودع بوتاجاز، وإدارة مخابز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالأوزان المقررة، إلى جانب مخالفات لمحال دواجن وبقالة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف في مختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.