مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس الأمم الأفريقية 2027، عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية ومعه منتخبات: أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

القرعة أقيمت في قاعة المؤتمرات الكبرى، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي 48 منتخباً، تشارك في هذه التصفيات بالإضافة لقيادات الاتحاد الأفريقي، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، وضيوف الشرف، الإيفواري ماكس جراديل، والنيجيري وليام إيكونج، والكونغولي تريزور مابي مبوتو، بالإضافة لعصام الحضري، أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ القارة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

- الجولة الأولى أنجولا

- الجولة الثانية جنوب السودان

من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026

- الجولة الثالثة مالاوي

- الجولة الرابعة مالاوي

من 9 إلى 17 نوفمبر 2026

- الجولة الخامسة أنجولا

- الجولة السادسة جنوب السودان

من 22 إلى 30 مارس 2027

المنتخبات الـ 48 المشاركة

المنتخبات الـ 48 المشاركة في هذه التصفيات، تم توزيعها على 12 مجموعة تلعب كدوري ذهاباً وإياباً، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للنهائيات مع الوضع في الاعتبار صعود منتخبات كينيا وتنزانيا وأوغندا، بغض النظر عن نتائجها في التصفيات.

كان الاتحاد الأفريقي قسم المنتخبات التي تشارك في هذه التصفيات إلى 4 مستويات، وكان منتخب مصر صاحب المقام الرفيع في التتويج بالبطولة برصيد 7 ألقاب، ضمن المستوى الأول، رفقة منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا والجزائر وكوت ديفوار وتونس والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو.

الجدير بالذكر أن نهائيات النسخة المقبلة، والتي تحمل الرقم 36 تقام خلال الفترة ما بين 19 يونيو و 17 يوليو العام المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، وبتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، وهي المرة الأولى منذ انطلاق البطولة عام 1957 التي تقام لبطولة في ضيافة ثلاث دول.

موعد كأس أمم أفريقيا 2027

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو 2027، تحديدًا يوم 19 من شهر يونيو على أن تكون المباراة النهائية يوم 17 من شهر يوليو في ذات العام، وستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وستكون بطولة تاريخية؛ لأنها ستقام في 3 دول لأول مرة في تاريخ المسابقة.

منتخب مصر في التصنيف الأول

وتواجد منتخب مصر ضمن منتخبات المستوى الأول في التصنيف الذي أعلن عنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام اليوم الثلاثاء.

نظام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

ومن المقرر أن يتم خوض التصفيات خلال ثلاث فترات ضمن أجندة المباريات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتم تقسيم المنتخبات الـ 48 المشاركة في التصفيات إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

ويضمن أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة التأهل إلى النهائيات، بينما ستشهد المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المستضيفة تأهل منتخب إضافي.

تصنيف المنتخبات الأفريقية قبل قرعة تصفيات كان 2027

المستوى الأول: المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوت ديفوار، تونس، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو.

المستوى الثاني: الرأس الأخضر، غانا، غينيا، الجابون، أوغندا، أنجولا، بنين، زامبيا، موزمبيق، مدغشقر، غينيا الاستوائية، جزر القمر.

المستوى الثالث: كينيا، ليبيا، تنزانيا، النيجر، موريتانيا، جامبيا، السودان، سيراليون، ناميبيا، توجو، مالاوي، رواندا.

المستوى الرابع: زيمبابوي، غينيا بيساو، الكونغو برازافيل، جمهورية إفريقيا الوسطى، ليبيريا، بوروندي، إثيوبيا، ليسوتو، بوتسوانا، جنوب السودان، إريتريا، الصومال.