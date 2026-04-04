كشف غموض التعدي على صاحب محل بسبب المخدرات في القليوبية

إبراهيم الهواري

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر وأسرته بتعاطي المواد المخدرة أمام أحد المحال التجارية بالقليوبية، والتعدي على مالك المحل بالضرب بسلاح أبيض بسبب اعتراضه على تصرفاتهم.


تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث القليوبية، معلومات من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد المنشور المتداول.


وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 مارس الماضي، نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من 4 أشخاص (إثنان منهم مصابان بجروح متفرقة بالجسم)، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص أيضًا (أحدهم مصاب بجروح متفرقة بالجسم)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسبب خلافات حول الجيرة، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.


وعقب تقنين الإجراءات، وبقيادة معاونَي مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التعدي، وهي سلاح أبيض وعصوين خشبيتين. 


وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد، وأكدوا التخلص من قطعتَي السلاح الأبيض ، وتبين عدم صحة إدعاء الطرف الثاني بتعاطي المواد المخدرة.


وتم تحديد وضبط الشخص الذي قام بنشر المنشور، وهو شقيق أحد الأشخاص من الطرف الأول، وبمواجهته أقر بإدلائه بالإدعاء الكاذب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

