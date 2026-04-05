قديم وجميعهم محبوسون.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو إطلاق النار بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بأحد الشوارع بالقليوبية.

بالفحص، تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله بتاريخ 18/10/2025، وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو آنذاك (6 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وضبط 4 منهم بحوزتهم 4 بنادق خرطوش.

بمواجهتهم، أقروا بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية حال تواجدهم بدائرة القسم بقصد استعراض القوة والبلطجة وإرهاب قاطنى المنطقة إثر خلافات حول الجيرة دون حدوث إصابات، وفى وقت لاحق تم ضبط الشخصين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبسهم على ذمة التحقيق "مازال جميع المتهمين قيد الحبس".





