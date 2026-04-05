محافظ القليوبية يوجه بتطهير مصرف "مرصفا - سندنهور" فورًا

رصد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تراكمات كثيفة من القمامة والمخلفات بمصرف القليوبية العمومي، وذلك في المنطقة الحيوية الرابطة بين قريتي "مرصفا" و"سندنهور"، حيث أدت تلك التجمعات الناتجة عن عدم تطهير المجري المائي الي انسداده أمام الكوبري، مما يهدد البيئة والصحة العامة.

وعلى الفور، تم التواصل مع مسؤولي إدارة الصرف بالقليوبية، ووجه المحافظ بضرورة الدفع بالمعدات اللازمة لبدء أعمال التطهير الشامل للمصرف ورفع كافة المخلفات العالقة لضمان سيولة المياه.

كما شدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية في مرصفا وسندنهور بالتنسيق المباشر لنقل نواتج التطهير والقمامة فور استخراجها إلى المدافن الصحية، ومنع تراكمها على جانبي الطريق.

في سياق متصل، تم التشديد على ضرورة مراجعة منظومة النظافة بكافة العزب والنجوع الواقعة على امتداد المصرف في تلك المنطقة لقطع الطريق أمام لجوء البعض لإلقاء النفايات في المجاري المائية.

واختتم المحافظ توجيهاته بضرورة تفعيل دور المتابعة الميدانية وفرق الرصد للابلاغ عن مثل هذه المشكلات، مؤكدا أن الحفاظ على المظهر الحضاري وحماية المجاري المائية مسؤولية مشتركة ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يضر بمصلحة المواطنين.