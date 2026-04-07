أزمة رسوم شهادة الدبلومة الامريكية|التعليم تمنع تحصيلها بالدولار |والأهالي: "القرار ما اتنفذش"

استغاث أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بسبب الرسوم المقررة بالدولار عليهم.

قال أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في بيانهم : بالرغم من تأكيدات وزارة التربية والتعليم – مشكورة – بشأن عدم سداد أية مبالغ بالدولار لاعتماد وختم شهادة الدبلومة الأمريكية، إلا أن الواقع العملي جاء مخالفًا تمامًا لما تم الإعلان عنه.

وأضاف أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية : لقد فوجئنا نحن أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بقيام بعض الجامعات برفض تنفيذ هذا القرار، بحجة عدم وصول تعليمات أو قرارات رسمية لها حتى الآن، مع استمرار مطالبة الطلاب بسداد الرسوم بالدولار كما كان معمولًا به سابقًا وعليه، فإننا نطالب بما يلي:



إصدار تعليمات رسمية واضحة وعاجلة موجهة إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة، تُلزم بتنفيذ القرار فورًا دون أي تأخير.



إعلان آلية واضحة ومعلنة لتطبيق القرار على أرض الواقع، بما يمنع أي اجتهادات أو تفسيرات متضاربة.



تخصيص رقم ساخن أو وسيلة تواصل رسمية لتلقي شكاوى أولياء الأمور والطلاب، خاصة في حالات رفض الجامعات تنفيذ القرار.



اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي جهة تعليمية تخالف القرار أو تستمر في تحصيل رسوم بالدولار بالمخالفة لتوجيهات الدولة.



وقال أولياء الامور : إن بقاء القرار دون تفعيل فعلي على أرض الواقع يضع أولياء الأمور والطلاب في حالة من القلق والارتباك، ويُفقد القرار هدفه الأساسي في تخفيف الأعباء وتنظيم الإجراءات.



وأضافوا: نؤكد ثقتنا في مؤسسات الدولة، ونرجو سرعة التدخل لتفعيل القرار وضمان التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذه حفاظًا على حقوق أبنائنا الطلاب.



منع التحصيل بالدولار .. ماذا قررت التعليم ؟

ومن جانبها .. تختص وزارة التربية والتعليم دون غيرها باتخاذ اجراءات اعتماد وتوثيق كافة شهادات الطلاب الذين يدرسون في المدارس الدولية وذلك من خلال اللجنة المشكلة من الوزارة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام كافة المدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية المعتمدة من الجهات الدولية ( كوجنيا - ميدل ستيت) و هيئات الاختبار( كامبريدج - بيرسون ادكسيل - اكسفورد - البكالوريا الدولية .. الخ ) بالتقدم إلى الوزارة بنتائج الطلاب المقيدين بها بنهاية المرحلة الثانوية وسنوات النقل بمجرد اعلانها لإتمام اجراءات اعتمادها.

وكانت قد قررت الوزارة أن يتم تحصيل مبلغ وقدره ٦٠٠٠ جنيه مصريا فقط لا غير في حساب صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية ، ويمنع اي تجاوز في التحصيل بالزيادة او بأي عملة غير الجنيه المصري

وأكدت أن ختم واعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية يتم من خلال لجنة رسمية تشكلها وزارة التربية والتعليم فقط ، تضم (المركز القومي للامتحانات + جمعية المدارس الدولية + إدارة التعليم الخاص)

وشددت على أن شهادة الدبلومة الأمريكية لا يتم ختمها من أي هيئة اخرى

وحذرت الوزارة ا في حالة رصد أي مطالبات تصدر من أي مدرسة دولية للمطالبة بمصاريف تتعلق بختم واعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية ، سيتم وضع المدرسة فوراً تحت الإشراف المالي والإداري

وفي هذا الإطار ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجهات الاعتماد بنظام المدارس الدولية الأمريكية ، بعدم اعتماد أي شهادة للطلاب بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية أو مطالبة المدارس بأي رسوم مقابل اعتماد شهادات الطلاب، واقتصار ذلك على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك في إطار ما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من ضوابط منظمة لإعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية للمناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) وما أصدرته من تعميمات بشأن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دون غيرها بإتخاذ إجراءات اعتماد وتوثيق كافة شهادات الطلاب الذين يدرسون بالمدارس الدولية.