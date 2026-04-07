هل تقرر تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 بالمدارس للمرة الثانية؟|التعليم تنفي

تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس للمرة الثانية.. خبر تم تداوله بشكل واسع على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، وتساءل أولياء الأمور عن مدى صحته .

تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس للمرة الثانية .. هل قررت التعليم ذلك؟

من جانبه ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل يتم تداوله علىموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بشأن تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس للمرة الثانية

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس للمرة الثانية

وحذر شادي زلطة من الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإحتماعي ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام فقط بما يتم إعلانه في البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم .

موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بشان موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل في جميع المدارس .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي - لغات) بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، في الفترة من السبت 2 مايو 2026 حتى الخميس 7 مايو 2026

وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت رسميا تأجيل امتحانات شهر ابريل 2026 ، التي كان من المقرر لها أن تعقد في الفترة من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026 ، وذلك بحسب ما تم إعلانه رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات .