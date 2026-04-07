أزمة قلبية عنيفة.. أيمن يونس يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ جمال عبدالحميد

طلب أيمن يونس نجم الزمالك السابق، من متابعيه، الدعاء للكابتن جمال عبد الحميد الذي تعرض لوعكة صحية شديدة دخل علي اثرها المستشفي.

وكتب أيمن يونس من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس : "دعواتكم ل كابتن جمال عبد الحميد.. أزمة قلبية عنيفة تم تركيب دعامة علي أثرها وهو احسن الحمد لله .. تحدثنا وطمني انه بخير .. ممنوع الزيارة اليوم .. واتفقنا اشوفه بكره بإذن الله .. دعواتكم ".



كان جمال عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق، قد علق علي مباراة مصر وأسبانيا، التي جمعت الفريقين، في إطار الاستعدادات للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "أحمد فتوح بعد مباراة اسبانيا اثبت للجميع انه افضل باك شمال في العالم كله مش بس ف افريقيا.. اللى يقدر يوقف لعيب ب امكانيات وقدرات لامين يامال يقدر يوقف اي لعيب في العالم".

واضاف: "مباراة زي اسبانيا دى تثبتلك ان مواهب الزمالك هى اعلى كواليتي ف افريقيا ولو متوفر ليهم فلوس ف الاهلى هيقدرو ينافسو كبار أندية اوروبا".