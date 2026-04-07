بعد نقلة للمستشفى.. أيمن يونس يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جمال عبدالحميد

كشف أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عن تطورات الحالة الصحية للكابتن جمال عبدالحميد، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»:"جمال عبدالحميد تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تركيب دعامة في القلب".

وأضاف:"تواصلت مع نجله للاطمئنان على حالته، والحمد لله هو بخير".

وتابع:"جمال تحدث معي بنفسه، وهو حاليًا في العناية المركزة، ومن المقرر نقله إلى غرفة عادية غدًا، وحالته مستقرة وبخير".

واختتم تصريحاته مطمئنًا جماهيره ومحبيه، مؤكدًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.