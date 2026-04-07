رئيس المركزي للمحاسبات يستعرض ملاحظات الحساب الختامي أمام خطة النواب.. اليوم

يشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، وردود وزارة المالية على تلك الملاحظات.

ويشارك في الاجتماع المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعه الثاني، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة إلى الحكومة بشأن عدد من الملفات.

ويناقش الاجتماع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدوي، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى في المرتبات والأجور لموظفي الصناديق الخاصة بمحافظة المنيا منذ أكثر من 15 سنة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة صافيناز طلعت محمد، بشأن كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية ومدى التزامها بالغايات الحاكمة المنصوص عليها في الدستور وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما يشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركي، بشأن تعديل وتحسين حزم الحماية الاجتماعية ومراجعة الأجور والمعاشات، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة حلاوة، بشأن امتناع الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توريد نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للخزانة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 رقم 88 لسنة 2024.

ويشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق شكري، بشأن خطة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وارتفاع اسعار الطاقة عالميا.