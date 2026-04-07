وزير الخارجية يؤكد ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب سيناريو كارثى

واصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاته المكثفة، اليوم "الاثنين"، استكمالا لجهود خفض التصعيد واحتواء الموقف المتصاعد بالمنطقة.

وشملت اتصالات وزير الخارجية التشاور مع كل من، د. فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وجان أرنو المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط.

وشهدت الاتصالات تقييما للأوضاع المتسارعة والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وايران لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد، فى ظل خطورة المرحلة والمنعطف الدقيق الذي يشهده الإقليم.

واستعرض الوزير عبد العاطى الاتصالات المكثفة التى تبذلها مصر فى هذا الإطار، وشدد وزير الخارجية ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب سيناريو كارثى لن يكون اى طرف بمنأى عن تداعياته، مؤكدا أهمية ترجيح الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل توافقى يحقق التهدئة ويجنب المنطقة تداعيات واسعة النطاق.

كما تناولت الاتصالات التداعيات الوخيمة للحرب على حرية الملاحة، وسلاسل الإمداد، والامن الغذائي وحركة التجارة الدولية، فضلاً عن أمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، وتم التأكيد خلال الاتصالات على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الحرب لاحتواء التداعيات الواسعة لها وتجنب مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الامن.