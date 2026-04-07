أخبار التوك شو| تفاصيل جديدة في جريمة مقتل شاب ببولاق الدكرور.. وأخطر 48 ساعة في حرب إيران بعد تصريحات ترامب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

أحمد موسى: مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الأمريكية الإيرانية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الساعات القادمة هي الخطيرة في الملف الأمريكي الإيراني، موضحا أنه الساعة ٨ بتوقيت واشنطن سوف يكون الفرصة الأخيرة أمام إيران لفتح مضيف هرمز.

مراسل صدى البلد من بلجيكا: ارتفاع الأسعار مصيبة كبيرة.. كيلو الجرجير وصل 35 يورو

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل ترشيد الاستهلاك بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، والأسعار ارتفعت في كل مكان منذ اندلاع الحرب، وهناك ارتفاع في أسعار كل المنتجات، موضحًا أن بلجيكا وفرنسا وألمانيا لا تحارب، ولكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في هذه الدول.

حرقوه بالبنزين.. تفاصيل بشعة في جريمة مقتل شاب ببولاق الدكرور

تحدث والد الشاب محمد، ضحية واقعة القتل حرقًا بمنطقة بولاق الدكرور، عن كواليس الجريمة التي أنهت حياة نجله، مضيفا أن جذور الواقعة تعود إلى خلاف قديم منذ 5 سنوات، موضحًا: "الخناقة من 5 سنين واتصالحنا، وبعدين خلصوا عليه وولعوا فيه النار في نص الليل ببولاق"، مشيرًا إلى أن الصلح تم بالفعل، لكن الطرف الآخر لم ينسَ الخلاف، وظل ينتظر الفرصة للانتقام، مضيفًا: "هم لو بعد 20 سنة أو 30 سنة لازم يعملوا كدة، مفيش عندهم رحمة".

عمرو أديب لرئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أسعار الثلاجات مرعبة.. والأخير يكشف السبب

أكد جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية في الأسواق، وهناك طلب متزايد على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وبالتالي أصبح المعروض منخفضا، وبالتالي ترتفع الأسعار.

جمعية ترشيد الطاقة: تشغيل الأجهزة الثقيلة والشواحن ترفع فاتورة الكهرباء

كشف محمد هلال، رئيس جمعية ترشيد الطاقة، عن أبرز الأخطاء اليومية التي تتسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء داخل المنازل المصرية، مؤكدًا أن الوعي بسلوكيات الاستخدام يمثل العامل الأهم في خفض الفاتورة، ونظام محاسبة الكهرباء في مصر يعتمد على شرائح الاستهلاك، ما يجعل زيادة الأحمال في وقت واحد سببًا مباشرًا في ارتفاع التكلفة، خاصة عند تشغيل أجهزة عالية الاستهلاك مثل التكييف والغسالة والغلاية الكهربائية ومجفف الشعر في نفس التوقيت.

الضرائب: حزمة جديدة تشمل «قائمة بيضاء» لتسهيل الخدمات للمستثمرين

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي بعد نجاح الحزمة الأولى في فبراير 2025، مشيرا إلى أنها تهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والتسهيلات تأتي عبر مبادئ محاسبية مبسطة تقلل النزاعات مع المستثمرين.

طاقة الشيوخ: خط غاز إسرائيل عاد للضخ إلى مصر بسعر أقل من السعر العالمي

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس الأمريكي ترامب تحدث أكثر من مرة عن أن غد الثلاثاء سيكون حاسمًا بالنسبة لإيران، مردفًا: «قد لا يكون هناك اتفاق غدًا بشأن إيران، وقد يتم مد المهلة 24 ساعة أخرى، كما أن تصريحات ترامب التهديدية لـ إيران تكون ليلة الجمعة، ووعيده بمحو إيران يأتي من أجل الحفاظ على استقرار البورصة الأمريكية، بينما تكون تصريحات التهديد يوم الاثنين من أجل خفض أسعار النفط».

أحمد موسى يحذر من أخطر 48 ساعة في حرب إيران: تحركات مصرية مكثفة لاحتواء الأزمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الساعات المقبلة تمثل مرحلة بالغة الخطورة في تطورات الأزمة مع إيران، مشيرًا إلى أن الـ 48 ساعة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المهلة الممنوحة لإيران للاستجابة للمطالب الأمريكية تنتهي قريبًا؛ ما يزيد من احتمالات التصعيد.

الطب البيطري ببورسعيد يكشف تفاصيل اقتحام سيدات مأوى للكلاب الضالة

أكد طارق فرانسيس مدير مدرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، انه يوجد بالمحافظة مأوى مجهز للكلاب الضالة وبها أماكن للرعاية وأماكن للعمليات، وهناك توجه كي تكون مصر خالية من السعار في 2030 ، ونقوم بعمليات تحصين الكلاب الضالة ضد السعار وثم التعقيم ثم إعادتها للشارع مرة أخرى

أحمد أبو زهرة يكشف حالة والده الصحية: فيه مشكلة في الرئة سببت مشاكل بالتنفس

أكد أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أن الحالة الصحية لوالده لا تزال مستقرة دون تحسن أو تدهور ملحوظ، موضحًا أن المشكلة الرئيسية ما زالت تتعلق بنقص الأكسجين والتنفس، لسه زي ما هو، الحالة ثابتة، لا هو تدهور ولا تحسن، ولسه بيعاني من نفس مشاكل الأكسجين والتنفس بقاله كذا يوم"، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تغيير حقيقي في حالته منذ ظهور أزمة الأكسجين واحتمال وجود مشكلة في الرئة.

درة: مشهد إصابتي بالسرطان في نهاية أحداث مسلسل علي كلاي تم تصويره بمنتهى الصدق

قالت الفنانة درة، إن مشهد إصابتها بالسرطان في الحلقة ٢٩ وكنت مصدومة جدا وحزينة وتم تصويرها وبها قدر كبير من الصدق وكانت ميادة لا تصدق ، حتي استسلمت لتلك الحالة وكنت متأثرة جدا بهذه الحالة ، وان شخصية المعلمة ميادة هي شخصية قوية ولديها جبروت وهناك عدد كبير من الناس لا يحبون تلك الشخصية وهناك من يري ان السن يجب ان تكون قوية ، وحبها لعلي كلاي دمرها.