الطب البيطري ببورسعيد يكشف تفاصيل اقتحام سيدات مأوى للكلاب الضالة

أكد طارق فرانسيس مدير مدرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، انه يوجد بالمحافظة مأوى مجهز للكلاب الضالة وبها أماكن للرعاية وأماكن للعمليات .

وقال طارق فرانسيس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر":" هناك توجه كي تكون مصر خالية من السعار في 2030 ، ونقوم بعمليات تحصين الكلاب الضالة ضد السعار وثم التعقيم ثم إعادتها للشارع مرة أخرى ".

وأكمل طارق فرنسيس:" فوجئنا باقتحام مجموعة من السيدات لمأوى الكلاب وتم الاعتداء على الأطقم المتواجدة بالمأوى وحاولوا تشويه مجهود وصورة جميلة نقوم بها ".

وتابع طارق فرانسيس:" ما قامت به السيدات يعتبر اعتداء على منشآة حكومية “.

