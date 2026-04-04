بعد عقر طفل.. محافظ المنوفية: تشكيل لجنة لوضع آلية للتعامل مع الكلاب الضالة

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات، أمر المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة سكرتير مساعد المحافظة وعضوية كلا من مدير مديرية الطب البيطري، وأساتذة كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية ، وممثلي مديرية الصحة والزراعة، وممثل من مديرية أمن المنوفية ونائب رئيس المدينة كل في نطاقه ، وذلك لتحديد الأسلوب الأمثل والفني والقانوني للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة .

قال المحافظ إن اللجنة مكلفة بوضع تصور متكامل لتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع الظاهرة ، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والإنسانية المنظمة لهذا الملف .

وكلف محافظ المنوفية الطب البيطري وبالتزامن مع عمل اللجنة بشن حملات لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار وفق خطة زمنية محددة لضمان الوصول الي أكبر عدد ممكن من الحيوانات الحرة بما يساهم في حماية المواطنين .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات وعرض التوصيات والحلول المقترحة في أقرب وقت ، تمهيداً لتنفيذها للحد من الظاهرة ، موجهاً بتكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان الوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحقق الصالح العام وذلك عقب تعرض طفل لعقر كلب في احدي قري أشمون.