الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مراسل صدى البلد من بلجيكا: ارتفاع الأسعار مصيبة كبيرة.. كيلو الجرجير وصل 35 يورو

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل ترشيد الاستهلاك بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية.

وقال مجدي يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأسعار ارتفعت في كل مكان منذ اندلاع الحرب، وهناك ارتفاع في أسعار كل المنتجات، موضحًا أن بلجيكا وفرنسا وألمانيا لا تحارب، ولكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في هذه الدول.

وتابع: العقود الجديدة للطاقة في بلجيكا ارتفعت بنسبة 58% بدءًا من الشهر المقبل، كما وصل سعر البنزين في بلجيكا إلى 2.33 يورو بزيادة 25%، والحكومة البلجيكية ستدفع تعويضات محدودة للمواطن الذي يضطر للذهاب إلى عمله بسيارته، حيث سيحصل على خصم يتراوح بين 15 و20%.

وتابع: المفوضية الأوروبية أوصت بالعمل لمدة يومين عن بُعد أسبوعيًا، مع ضرورة التوجه إلى العمل باستخدام وسائل المواصلات العامة.

وأضاف: محلات الملابس تغلق في السادسة مساءً، والمحلات الضرورية تغلق في السابعة مساءً، كما تم إلغاء كل الاستثناءات بشأن مواعيد غلق المحال، ومن يخالف سيكون عرضة للمخالفات، كما يتم إطفاء أعمدة الإنارة في الشوارع في الساعة 12 ليلًا.

ولفت إلى أن 4 مطارات في إيطاليا قررت وقف الرحلات الداخلية، وأنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل ستكون الأولوية للطيران الطبي ثم الحكومي، كما سيتوقف الطيران الداخلي تمامًا بداية من مايو، وحتى يتم حل الأزمة لن تعود هذه المطارات للعمل بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل أزمة كبيرة للسائح أو المواطن المحلي.

ولفت إلى أن أسعار الخضروات في أوروبا شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر كيلو الجرجير إلى 35 يورو دا إحنا مش عارفين نأكل سلطة، وارتفعت أسعار البقوليات بنسبة 60%، كما أن الزراعات في الصوب الزراعية قد يتم إيقافها، وقد تصل الزيادة إلى 200%، كما أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 71%، وارتفع معدل التضخم بنسبة 1.6%.

