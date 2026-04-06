جمعية ترشيد الطاقة: تشغيل الأجهزة الثقيلة والشواحن ترفع فاتورة الكهرباء

كشف محمد هلال، رئيس جمعية ترشيد الطاقة، عن أبرز الأخطاء اليومية التي تتسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء داخل المنازل المصرية، مؤكدًا أن الوعي بسلوكيات الاستخدام يمثل العامل الأهم في خفض الفاتورة.

وقال خلال لقائه مع برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نظام محاسبة الكهرباء في مصر يعتمد على شرائح الاستهلاك، ما يجعل زيادة الأحمال في وقت واحد سببًا مباشرًا في ارتفاع التكلفة، خاصة عند تشغيل أجهزة عالية الاستهلاك مثل التكييف والغسالة والغلاية الكهربائية ومجفف الشعر في نفس التوقيت.

وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في استخدام الأجهزة، بل في تشغيلها بالتزامن، موضحًا أن لكل منزل قدرة كهربائية محددة، وعند تجاوزها يرتفع الاستهلاك بشكل ملحوظ.

وأوضح أن تشغيل التكييف بقدرة حصان ونصف يستهلك نحو 1 كيلووات في ساعة تقريبًا، بينما قد يصل استهلاك الغلاية الكهربائية (الكاتيل) إلى 2000 وات، رغم استخدامها لفترة قصيرة، ما يستدعي تقليل زمن التشغيل والاكتفاء بالكميات المطلوبة فقط.