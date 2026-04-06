عمرو أديب لرئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أسعار التلاجات مرعبة.. والأخير يكشف السبب

أكد جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية في الأسواق.

وقال جورج سدرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هناك طلب متزايد على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وبالتالي أصبح المعروض منخفضا، وبالتالي ترتفع الأسعار".

وأضاف جورج سدرة: “نحن في حاجة إلى ضبط الأسواق؛ كي لا يخسر أحد، ويجب أن نتدارك الأمر قبل حدوث ركود تضخمي”.

وتابع جورج سدرة: "90% من منتجات الأجهزة الكهربائية في مصر عالية الجودة".

فقاطعه الإعلامي عمرو أديب، قائلا: “أسعار الثلاجات بقت مرعبة.. والأرقام غريبة جدا”، فأجابه “سدرة”: "في استغلال للموقف إن الطلب عليها كبير، والمستهلك سبب المشكلة، ولازم يشتري للضرورة فقط".