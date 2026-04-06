مستشار مصلحة الضرائب: حزمة جديدة تشمل «قائمة بيضاء» لتسهيل الخدمات للمستثمرين

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي بعد نجاح الحزمة الأولى في فبراير 2025، مشيرا إلى أنها تهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال سعيد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن تلك التسهيلات تأتي عبر مبادئ محاسبية مبسطة تقلل النزاعات مع المستثمرين.

وتابع أن إطلاق "القائمة البيضاء" للممولين الملتزمين، تمنحهم أولوية في إنهاء الإجراءات والحصول على الخدمات، إضافة إلى إنشاء مركز خدمات متكامل بالقاهرة الجديدة بنظام "الشباك الواحد" لتسهيل الإجراءات وتسريع الخدمات الضريبية للمستثمرين.