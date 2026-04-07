توك شو

إعلام أمريكي: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في مدينة قم وسط إيران

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما أمريكيا، قال إن  مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في مدينة قم وسط إيران.


وقال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور مدير الاستخبارات ووزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة، حمل عدة رسائل رئيسية، في مقدمتها الحديث عن عمليتي إنقاذ الطيارين الأمريكيين اللذين سقطا داخل إيران إثر سقوط طائرتهما من طراز F15.

وأضاف  مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك حالة من التفاخر داخل الأوساط الأمريكية بهذه العملية، حيث وصفها ترامب بأنها معقدة وخطيرة، وشهدت العديد من التحديات، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية اضطرت إلى تدمير طائرتين تابعتين لها بعد تعذر إخراجهما، لمنع وقوعهما في أيدي القوات الإيرانية.

وتابع   أن العملية اعتمدت على أسلوب التضليل العسكري، من خلال استخدام عشرات الطائرات الأمريكية في سبعة مواقع مختلفة، بهدف إرباك الجانب الإيراني وإخفاء موقع الطيارين، ما ساهم في نجاح عملية الإنقاذ.

كما تطرق رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى تفاصيل عسكرية دقيقة، فيما استعرض مدير الاستخبارات الدور الاستخباراتي والمعلومات التي ساعدت في الوصول إلى الطيارين.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن ترامب انتقل بعد ذلك للحديث عن تطورات الحرب، مؤكداً أن العنوان الأبرز يتمثل في المهلة التي تنتهي غداً في الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن، والتي هدد بعدها ببدء استهداف البنية التحتية داخل إيران، بما يشمل الجسور ومحطات الطاقة.

شيرى اريزو 5
