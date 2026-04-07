أخبار العالم

وزير خارجية فرنسا معارضا ترامب: لا نؤيد ضرب البنية التحتية بإيران

جان نويل بارو
جان نويل بارو

اتخذ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، موقفاً حازماً اليوم الثلاثاء 7 أبريل، معارضاً تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنية التحتية المدنية الإيرانية، محذراً من أن مثل هذا التصعيد سيزيد الوضع المتوتر أصلاً في الشرق الأوسط سوءاً.

وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو، أعرب بارو عن معارضته الشديدة، قائلاً إن ضرب البنية التحتية المدنية في إيران "سيفتح مرحلة جديدة من التصعيد والرد" ويشكل خطراً لحدوث "حرب إقليمية لا حدود لها".

 كما دعا الوزير، إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أدى حصار طهران له منذ 28 فبراير إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز العالمية، وترفض باريس الانجرار إلى الصراع. 

وقد ظل الموقف الفرنسي ثابتاً منذ بداية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. 

ففي 5 مارس، رفضت باريس السماح باستخدام قواعدها في الشرق الأوسط لشن هجمات على طهران، بينما سمحت باستخدامها لأغراض دفاعية. 

وأكد بارو ، مجدداً أن دور فرنسا في هذا النزاع هو "الحد من التداعيات" و"دعم جهود الوساطة" التي تقودها دول المنطقة.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

أزمة وقود خانقة تضرب المطارات الأوروبية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

أزمة وقود خانقة تضرب المطارات الأوروبية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

إغلاق مضيق هرمز يصعد أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميا

إغلاق مضيق هرمز يصعد أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميا

محمد بن أحمد اليماحي - رئيس البرلمان العربي

جريمة ممنهجة.. رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد