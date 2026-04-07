وزير خارجية فرنسا معارضا ترامب: لا نؤيد ضرب البنية التحتية بإيران

اتخذ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، موقفاً حازماً اليوم الثلاثاء 7 أبريل، معارضاً تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنية التحتية المدنية الإيرانية، محذراً من أن مثل هذا التصعيد سيزيد الوضع المتوتر أصلاً في الشرق الأوسط سوءاً.

وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو، أعرب بارو عن معارضته الشديدة، قائلاً إن ضرب البنية التحتية المدنية في إيران "سيفتح مرحلة جديدة من التصعيد والرد" ويشكل خطراً لحدوث "حرب إقليمية لا حدود لها".

كما دعا الوزير، إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أدى حصار طهران له منذ 28 فبراير إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز العالمية، وترفض باريس الانجرار إلى الصراع.

وقد ظل الموقف الفرنسي ثابتاً منذ بداية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ففي 5 مارس، رفضت باريس السماح باستخدام قواعدها في الشرق الأوسط لشن هجمات على طهران، بينما سمحت باستخدامها لأغراض دفاعية.

وأكد بارو ، مجدداً أن دور فرنسا في هذا النزاع هو "الحد من التداعيات" و"دعم جهود الوساطة" التي تقودها دول المنطقة.