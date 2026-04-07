أمطار رعدية .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران.

وبحسب البيان الصادر عن الأرصاد السعودية ؛ فقد أوضح المركز أن الحالة ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والرياض.

ونوه المركز في تقريره إلى أنه لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والقصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق شمال المملكة.