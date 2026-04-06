في 6 أمور.. نقاط الاتفاق بين السعودية والأردن حول الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وشهد اللقاء، التأكيد على تضامن البلدين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى عددٍ من الدول العربية، ورفضهما لما تمثله من انتهاكٍ صريح للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتشديد على دعم جميع الإجراءات التي تكفل حماية سيادة الدول وأمنها وفق القوانين والمواثيق الدولية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا ودولة فلسطين، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحد من تصاعد التوتر في المنطقة.

واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة، بما يسهم في تعزيزها تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.