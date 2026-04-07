أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب الآن في مصر، والتي شهدت اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، سواء من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أسعار الذهب في مصر

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، لما يتمتع به من قدرة نسبية على الحفاظ على قيمته مقارنة بغيره من الأصول المالية.

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 8150 جنيها 8090 جنيها

عيار 21 7130 جنيها 7080 جنيها

عيار 18 6110 جنيهات 6070 جنيها

عيار 14 4755 جنيها 4720 جنيها

الجنيه الذهب 57040 جنيها 56640 جنيها

الأونصة بالجنيه 253450 جنيها 251670 جنيها

الأونصة بالدولار 4660.05 دولار

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير الخاصة بكل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا بناء على عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يساهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا رئيسيا في توجيه حركة الذهب، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كملاذ استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا أسعار النفط العالمية على اتجاهات الذهب، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى قطاع واسع من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.