تخبطات سعرية.. أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان ‏كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية بأسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر.

1- بروتون ساجا

زودت بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك.

ترتكز بروتون ساجا على قاعدة عجلات بطول 2465 مم، وبنسبة طول إجمالية بلغت 4.331 مم، وعرض كلي يبلغ 1.689 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.491 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين تقدر بـ 420 لترًا.

تضم السيارة وسائد هوائية أمامية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نوافذ كهربائية، حساسات ركن، كاميرا، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائية مزودة بإشارات ضوئية

كما تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط، ومكيف هواء، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، ومصابيح أمامية حادة الشكل، شبكة أمامية وسفلية متعددة الفتحات الهوائية، جنوط.

ويأتي سعر السيارة بروتون ساجا ‏ 649.900 جنيه ‏، بعد زيادة سعرية قدرها 50 ألف جنيه

2- رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت ‏‎‏2026‏‎، على محرك تيربو سعة 1.0 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ما يوفر توازنًا بين الأداء واستهلاك الوقود.

تأتي السيارة رينو تاليانت ‏‎‏2026‏، بطول إجمالي يبلغ 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2649 مم، ما يمنحها مساحة داخلية مناسبة للركاب وصندوق أمتعة عملي للاستخدام اليومي.

تحصل رينو تاليانت ‏‎‏2026‏ على باقة جيدة من تجهيزات السلامة، تشمل 4 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام منع انغلاق الفرامل ABS، إلى جانب توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ومساعد صعود المرتفعات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات.

تتميز السيارة رينو تاليانت ‏‎‏2026‏ بمجموعة من الكماليات، أبرزها إضاءة نهارية LED، وكشافات ضباب أمامية وخلفية، ونظام تشغيل بدون مفتاح عبر كارت ذكي، وتكييف هواء أوتوماتيكي، ومثبت سرعة.

كما تضم حساسات للضوء والمطر، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، إلى جانب شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، وشاشة لمس 8 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.

تطرح السيارة في السوق المصري بفئتين، حيث تبدأ أسعار فئة Evolution من 725 ألف جنيه، بينما تصل الفئة الأعلى Techno إلى 775 ألف جنيه.