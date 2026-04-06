تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

كشفت DS Automobiles⁠ الفرنسية عن سيارتها الجديدة DS N°7، التي تمثل الجيل المحدث من طراز DS 7؛ في خطوة تعكس تطور العلامة الفرنسية منذ تأسيسها، وتعزز حضورها داخل فئة الـSUV الفاخرة المدمجة.

وتواصل السيارة DS الفرنسية تواجدها في قلب هذه الفئة، لكنها ترتقي بمستوى التجهيزات لتقترب من فئات أعلى، سواء من حيث الرحابة أو جودة الخامات أو مستوى الراحة، وجاءت الأبعاد بعناية، حيث زاد الطول إلى 4.66 متر مع قاعدة عجلات أطول، ما ينعكس على مساحة داخلية أفضل، خاصة للركاب في الخلف.

ومن ناحية التصميم، تجمع DS N°7 بين الأناقة والديناميكية، مع خطوط انسيابية وسقف مائل مستوحى من السيارات الاختبارية، يحقق كفاءة هوائية جيدة دون التأثير على مساحة الرأس، كما حصلت على هوية ضوئية جديدة بتوقيع LED مميز في الأمام والخلف، يمنحها حضورا بصريا لافتا.

المقصورة الداخلية تمثل أحد أبرز نقاط القوة، حيث تعتمد على خامات فاخرة مثل الجلد الطبيعي والألكانتارا، مع تفاصيل دقيقة مستوحاة من الحرفية الفرنسية، وتوفر السيارة مساحة تخزين عملية وصندوق أمتعة يصل إلى 560 لترا، ما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي واليومي.

على صعيد الأداء، تقدم DS خيارات متعددة لمنظومات الدفع، تشمل نسخا كهربائية بالكامل وأخرى هجينة، النسخة الكهربائية الأعلى مدى تصل إلى نحو 740 كم وفق دورة WLTP، ما يضعها بين الأفضل في فئتها، مع إمكانية الشحن السريع واستعادة جزء كبير من الطاقة خلال دقائق.

كما تتوفر نسخة هجينة بقوة 145 حصانا، تتميز بكفاءة استهلاك الوقود وانبعاثات منخفضة، مع قدرة على السير بالكهرباء داخل المدن لفترات ملحوظة.

تقنيا، تزخر السيارة بحزمة متطورة من أنظمة القيادة الذكية، مثل القيادة شبه الذاتية، ونظام الرؤية الليلية، والإضاءة التكيفية، إلى جانب شاشة عرض أمامية ممتدة ونظام معلومات وترفيه متطور يدعم التحكم الصوتي والتطبيقات الذكية.

وتركز DS بشكل واضح على الراحة، حيث زودت السيارة بنظام تعليق ذكي يتكيف مع الطريق، ومقصورة معزولة صوتيا، ومقاعد توفر التدفئة والتبريد والتدليك، ما يمنح تجربة قيادة هادئة وفاخرة.

وبشكل عام، تمثل DS N°7 نقلة نوعية للعلامة الفرنسية، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والكفاءة في استهلاك الطاقة، والفخامة الأوروبية، لتقدم مفهوما جديدا لسيارات الـSUV الفاخرة.