أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

كشفت الفنانة هبة عبد الغني عن العديد من الجوانب الإنسانية والفنية متعددة خلال لقائها ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” تقديم الإعلاميتين مها بهنسي ومنى عبد الغني المذاع على قناة cbc ، وتحدثت بصراحة عن كواليس أدوارها، وعلاقتها بالغناء، إلى جانب لحظات مؤثرة من حياتها الشخصية.

هبة عبد الغني تتحدث عن كواليس شخصية سناء فى "رأس الأفعى"

تحدثت هبة عبد الغني عن تجربتها في مسلسل "رأس الأفعى"، مؤكدة أن شخصية "سناء" كانت من أكثر الأدوار التي أثارت قلقها قبل تقديمها، نظرًا لتركيبتها المعقدة وحساسيتها.

وأوضحت أن الشخصية لم تعتمد على نموذج واحد، بل جاءت كمزيج من شخصيات واقعية، ما دفعها لبذل مجهود كبير في دراسة التفاصيل الدقيقة، سواء في الأداء أو طريقة التعبير، حتى تخرج بشكل مقنع وقريب من الجمهور.



هبة عبد الغني: الغناء هواية وليست احترافًا

وعن علاقتها بالغناء، أكدت أنها تمارسه كهواية تحبها دون أن تسعى للاحتراف، مشيرة إلى أنها لا تقدم حفلات بشكل منتظم.

وكشفت عن مشاركتها بشكل عفوي مع فريق "بلاك تيما" خلاخل إحدى حفلاتهم، كما غنت مقطعًا من أغنية “يا مسافر وحدك” للفنان محمد فوزي، وهو ما لاقى تفاعلًا من الحضور.

هبة عبد الغنى تروي كواليس وفاة والدتها

وانهارت هبة عبد الغني بالبكاء أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، مؤكدة أن السنوات الأخيرة كانت من أصعب فترات حياتها، حيث تولت رعايتها بشكل كامل.



وأشارت إلى أن بداية الأزمة كانت بعد إصابتها بفيروس كورونا، ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة، انتهت بإصابتها بجلطة وفشل كلوي، قبل وفاتها.

وأكدت أنها كانت تواصل عملها الفني رغم تلك الظروف القاسية، مشيرة إلى أنها كانت تبكي خلف الكواليس أثناء تقديم عروضها المسرحية، في محاولة للفصل بين حياتها الشخصية وعملها.