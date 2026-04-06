سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
فن وثقافة

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة هبة عبد الغني عن العديد من الجوانب الإنسانية والفنية متعددة خلال لقائها ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” تقديم الإعلاميتين مها بهنسي ومنى عبد الغني المذاع على قناة cbc ، وتحدثت بصراحة عن كواليس أدوارها، وعلاقتها بالغناء، إلى جانب لحظات مؤثرة من حياتها الشخصية.

هبة عبد الغني تتحدث عن كواليس شخصية سناء فى "رأس الأفعى"

تحدثت هبة عبد الغني عن تجربتها في مسلسل "رأس الأفعى"، مؤكدة أن شخصية "سناء" كانت من أكثر الأدوار التي أثارت قلقها قبل تقديمها، نظرًا لتركيبتها المعقدة وحساسيتها.

وأوضحت أن الشخصية لم تعتمد على نموذج واحد، بل جاءت كمزيج من شخصيات واقعية، ما دفعها لبذل مجهود كبير في دراسة التفاصيل الدقيقة، سواء في الأداء أو طريقة التعبير، حتى تخرج بشكل مقنع وقريب من الجمهور.


هبة عبد الغني: الغناء هواية وليست احترافًا

وعن علاقتها بالغناء، أكدت أنها تمارسه كهواية تحبها دون أن تسعى للاحتراف، مشيرة إلى أنها لا تقدم حفلات بشكل منتظم.

وكشفت عن مشاركتها بشكل عفوي مع فريق "بلاك تيما" خلاخل إحدى حفلاتهم، كما غنت مقطعًا من أغنية “يا مسافر وحدك” للفنان محمد فوزي، وهو ما لاقى تفاعلًا من الحضور.

هبة عبد الغنى تروي كواليس وفاة والدتها

وانهارت هبة عبد الغني بالبكاء أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، مؤكدة أن السنوات الأخيرة كانت من أصعب فترات حياتها، حيث تولت رعايتها بشكل كامل.


وأشارت إلى أن بداية الأزمة كانت بعد إصابتها بفيروس كورونا، ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة، انتهت بإصابتها بجلطة وفشل كلوي، قبل وفاتها.

وأكدت أنها كانت تواصل عملها الفني رغم تلك الظروف القاسية، مشيرة إلى أنها كانت تبكي خلف الكواليس أثناء تقديم عروضها المسرحية، في محاولة للفصل بين حياتها الشخصية وعملها.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

تقديم المهر

ليس سلعة.. الأزهر: النبي نزل في مقدار المهر وتيسيره لمستوى خاتم من حديد

الدكتورة آمال إبراهيم

بعد مبادرة 150 جرام ذهب للعروسة.. استشاري أسري: الزواج مودة ورحمة.. وليس بالجرامات

جانب من لقاء المحافظ بوزير الأوقاف ورئيس جامعة أسيوط

وزير الأوقاف يلتقي محافظ أسيوط ويشارك في المؤتمر الدولي لكلية أصول الدين

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

