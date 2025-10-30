هبة عبد الغني: أول عيد ميلاد لأمي وحبيبتي وهي مش معانا

حرصت الفنان هبة عبد الغني، على إحياء ذكرى ميلاد والدتها الراحلة، معبرة عن اشتياقها لها.

وكتبت هبة عبدالغني عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “يا رب النهارده اول عيد ميلاد ل امي و بنتي و حبيبتي و هي مش هنا معانا وهي عندك اجعله يا رب اسعد ايامها وارها مقعدها من الجنة واجعلها ليلة فرح و احتفالات لها في مستقرها وانر قبرها و انشر لها فيه من رياحين الجنة وطيبها فانت سبحانك لا يعجزك شئ في الارض والا في السماء وحياة حبيبك المصطفي يا رب اللهم امين”.

وكانت والدة هبة عبدالغني قد رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، حيث نعتها الفنانة حينها برسالة حزينة قالت فيها: "مكانك المفضل فاضي يا ماما.. يا حبيبتي مش عارفة أستوعب الحياة من غيرك، ربنا يصبرني ويجمعني بيكي في رحابه وعلى خير، يا رب تقبلها قبول المحبين المخلصين المؤمنين الصابرين".