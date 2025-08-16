قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. طرق سهلة لتعويض ما فاتك
نجوى فؤاد: مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج من بيتي | فيديو
مهرجان العلمين الجديدة.. مراون بابلو يشعل حماس الجمهور بأغنية راكور
الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك و جائزة للفائز
روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار | شاهد
تكريم 12مبدعا بينهم هاني شنودة .. انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى
ترامب : أمريكا وروسيا تتمتعان بإمكانات هائلة لبناء علاقات تجارية ممتازة
لحماية سيارتك.. 5 أخطاء لا تقع فيها خلال فصل الصيف
محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب
بحضور مي سليم وميس حمدان .. فريق واما يتألقون بحفل رأس الحكمة| صور
فن وثقافة

بهجة حياتي.. هبة عبد الغني تحيى ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة والدتها

هبه عبد الغني
هبه عبد الغني
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة هبة عبدالغني، على إحياء ذكرى مرور أربعين يومًا على وفاة والدتها، من خلال رسالة مؤثرة شاركتها عبر خاصية "الستوري" بحسابها على إنستجرام.

ونشرت هبة عبدالغني صورة لسورة البقرة، وعلّقت بكلمات مليئة بالحنين والدعاء: “النهاردة الأربعين على فراقك يا بهجة حياتي يا ماما.. وحشتيني، ربنا يرحمك ويراضيكي ويسعدك بجنته، ويرزقك نعمة النظر إلى وجهه الجميل الكريم، ويتقبلك مع المحبين المخلصين المؤمنين الصابرين، ويكتبك مع الشهداء والصديقين، لا أزكيكي على الله.. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى يوم الدين”.

وكانت والدة هبة عبدالغني قد رحلت عن عالمنا منذ 40 يومًا بعد صراع مع المرض، حيث نعتها الفنانة حينها برسالة حزينة قالت فيها: "مكانك المفضل فاضي يا ماما.. يا حبيبتي مش عارفة أستوعب الحياة من غيرك، ربنا يصبرني ويجمعني بيكي في رحابه وعلى خير، يا رب تقبلها قبول المحبين المخلصين المؤمنين الصابرين".

