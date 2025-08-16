بهجة حياتي.. هبة عبد الغني تحيى ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة والدتها

حرصت الفنانة هبة عبدالغني، على إحياء ذكرى مرور أربعين يومًا على وفاة والدتها، من خلال رسالة مؤثرة شاركتها عبر خاصية "الستوري" بحسابها على إنستجرام.

ونشرت هبة عبدالغني صورة لسورة البقرة، وعلّقت بكلمات مليئة بالحنين والدعاء: “النهاردة الأربعين على فراقك يا بهجة حياتي يا ماما.. وحشتيني، ربنا يرحمك ويراضيكي ويسعدك بجنته، ويرزقك نعمة النظر إلى وجهه الجميل الكريم، ويتقبلك مع المحبين المخلصين المؤمنين الصابرين، ويكتبك مع الشهداء والصديقين، لا أزكيكي على الله.. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى يوم الدين”.

وكانت والدة هبة عبدالغني قد رحلت عن عالمنا منذ 40 يومًا بعد صراع مع المرض، حيث نعتها الفنانة حينها برسالة حزينة قالت فيها: "مكانك المفضل فاضي يا ماما.. يا حبيبتي مش عارفة أستوعب الحياة من غيرك، ربنا يصبرني ويجمعني بيكي في رحابه وعلى خير، يا رب تقبلها قبول المحبين المخلصين المؤمنين الصابرين".