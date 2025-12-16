بتزيد في الشتا وتبوظ المظهر.. اعرف طرق الوقاية من القشرة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة القشرة في فصلى الخريف و الشتاء مما يفيد المظهر العام ويزيد تساقط الشعر.

نقدم لكم عدة نصائح للوقاية من القشرة اوحكة فروة الرأس وفقا لما جاء فى موقع metropolisindia.

الوقاية من قشرة الرأس



للحفاظ على صحة فروة الرأس ومنع ظهور القشرة، من المهم اتباع بعض الإجراءات الوقائية البسيطة و تساعد هذه العادات على حماية فروة رأسك من التهيج والجفاف والقشرة.

اغسلي شعرك بانتظام: حافظي على نظافة فروة رأسك عن طريق غسل شعرك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع باستخدام شامبو لطيف ومرطب.



تجنب الحك: قد يؤدي حك فروة الرأس إلى تفاقم التهيج وزيادة تساقط الشعر وحاول ألا تحكها، حتى عندما تشعر بحكة في فروة رأسك.



استخدمي المنتجات الطبيعية: اختاري الشامبو والبلسم بمكونات طبيعية لتجنب تهيج فروة رأسك.



حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك وفروة رأسك.



قلل التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء لمنع تفاقم قشرة الرأس المرتبطة بالتوتر.



باتباع هذه النصائح وتجربة بعض العلاجات المنزلية لقشرة الرأس وحكة فروة الرأس ، يمكنك منع حدوث نوبات مستقبلية والحفاظ على فروة رأس صحية وخالية من القشرة.