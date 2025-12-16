قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
مرأة ومنوعات

بتزيد في الشتا وتبوظ المظهر.. اعرف طرق الوقاية من القشرة

قشرة الرأس
قشرة الرأس
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة القشرة في فصلى الخريف و الشتاء مما يفيد المظهر العام ويزيد تساقط الشعر.

نقدم لكم عدة نصائح للوقاية من القشرة اوحكة فروة الرأس وفقا لما جاء فى موقع metropolisindia.

الوقاية من قشرة الرأس 


للحفاظ على صحة فروة الرأس ومنع ظهور القشرة، من المهم اتباع بعض الإجراءات الوقائية البسيطة و تساعد هذه العادات على حماية فروة رأسك من التهيج والجفاف والقشرة.

اغسلي شعرك بانتظام: حافظي على نظافة فروة رأسك عن طريق غسل شعرك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع باستخدام شامبو لطيف ومرطب.


تجنب الحك: قد يؤدي حك فروة الرأس إلى تفاقم التهيج وزيادة تساقط الشعر وحاول ألا تحكها، حتى عندما تشعر بحكة في فروة رأسك.


استخدمي المنتجات الطبيعية: اختاري الشامبو والبلسم بمكونات طبيعية لتجنب تهيج فروة رأسك.


حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك وفروة رأسك.


قلل التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء لمنع تفاقم قشرة الرأس المرتبطة بالتوتر.


باتباع هذه النصائح وتجربة بعض العلاجات المنزلية لقشرة الرأس وحكة فروة الرأس ، يمكنك منع حدوث نوبات مستقبلية والحفاظ على فروة رأس صحية وخالية من القشرة.

