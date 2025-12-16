وحيد صبحي: مهرجان القاهرة الدولى للفيلم الصغير بدء بحلم وأصبح له شعبية كبيرة

تحدث وحيد صبحي رئيس مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير ، عن حرصه الشديد على تقديم كل ما هو جيد ومختلف للجمهور بالإضافة للدعم الكبير والطاقة الإيجابية الذى يعطيه للشباب الذى يريد ان يظهر حلمه للنور.

وقال وحيد صبحي ان الدورة السابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير ستشهد وجود عدد كبير من الورش الفنية والفعاليات المتميزة بجانب وجود منصة لدعم الأفلام.

وأضاف وحيد صبحي : مهرجان القاهرة الدولي منذ انطلاقته عام ٢٠١٩ وهو يشهد تطورا كبيرا ، معلقا: فى ال٣ سنين اللى فاتوا الناس كانت بتتطلب مننا نزود فترة المهرجان وان المهرجان بدء بحلم وسيستمر بالرغم الصعوبات.

واختتم حديثه: بأن مهرجان القاهرة هو بمثابة طاقة ايجابية ليعطي الشباب فرصة لظهور حلمهم للنور.

مهرجان القاهرة للفيلم القصير

وتتنافس الأفلام المشاركة على 12 جائزة رسمية تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، وهي الجوائز التي يمنحها المهرجان سنويا تقديرا للإبداع الفني والتميز الإخراجي والتقني، عبر مختلف المسابقات المعتمدة.

وتتصدر مسابقة «الفيلم الدولي» البرنامج الرسمي للمهرجان، بمشاركة 13 فيلما قصيرا من دول متعددة، يتنافس صناعها على جائزتي «البرج الذهبي» لأفضل فيلم، و«البرج الفضي» للجنة التحكيم الخاصة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة تمثل دول الوطن العربي، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف، في إطار اهتمام المهرجان بتعزيز الحضور العربي على خريطة السينما القصيرة.

وتولي الدورة السابعة اهتمامًا خاصًا بالسينما الوثائقية من خلال مسابقة «الفيلم التسجيلي»، التي تضم 10 أفلام قصيرة، وتشرف عليها لجنة تحكيم تضم المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان، في تأكيد واضح على دور الفيلم التسجيلي في التعبير عن القضايا الإنسانية والواقع المعاصر.

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب ‏‏المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏