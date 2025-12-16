ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

تنظر، غدا الأربعاء، محكمة جنح ابو صوير، أولي جلسات محاكمة شاب «شقيق» طالبة في مدرسة المجاورة ابو صوير الإعدادية بنات بمحافظة الإسماعيلية، والمتهم في واقعة التعدي علي مدرس يدعي احمد باستخدام المقص، ووالدته بتهمة التحريض.



وكان مدرس قد تعرض بالإسماعيلية للتعدى بالسب والشتم والضرب بسلاح أبيض من أحد الأشخاص. ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية فى القبض على المتهم باقتحام مدرسة تابعة لإدارة ابوصوير التعليمية والتعدى بآلة حادة مقص على مدرس بالمدرسة .



وتابع أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيليه الحالة الصحية للمدرس أحمد حسن عبد العزيز، معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل التابعه لإدارة أبوصوير التعليمية.

وكلف وكيل الوزارة علاء عنان مدير الإدارة لمتابعه المعلم لحظة بلحظة، والوقوف على الحالة الصحية له وتقديم كافة أوجه الدعم له، مشددا على أن الواقعه تخضع للتحقيقات بعد ضبط الجاني، خاصة أن ما حدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين والأعراف .

تفاصيل الواقعة

كان شخصا يدعي "خالد ا. ع" اقتحم صباح اليوم الأربعاء، مدرسة المجاورة الإعدادية بنات وقام بالاعتداء بآله حادة مقص حسب ماورد في تقرير أمن المديرية، ما تسبب في جروح في وجه المعلم، حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي ألقت القبض على الجاني وتحرر المحضر 13974 لسنة 2025 جنح أبوصوير وتم نقل المصاب إلي المستشفي لتلاقي العلاج اللازم .



و عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.